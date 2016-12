Brasile 2014, Ecuador-Francia 0-0: sudamericani eliminati

00:46 - La Francia non fa sconti al Maracanà e nell'ultima partita del Gruppo E di Brasile 2014 condanna l'Ecuador all'eliminazione. La squadra di Deschamps non va oltre lo 0-0 contro i sudamericani, tanto basta per aggiudicarsi il primo posto nel girone e raggiungere la Nigeria agli ottavi di finale. Sull'Ecuador, condannato dalla Svizzera, ha pesato anche l'espulsione di Antonio Valencia al 50' per una brutta entrata su Digne.

LA PARTITA

Per non raggiungere la Nigeria agli ottavi di finale, doveva capitare una tragedia sportiva. Non solo non è accaduto niente di trascendentale in campo, nel vero senso dell'espressione, ma la Francia per vincere il proprio girone ha potuto ripiegare su uno 0-0 anonimo capace al tempo stesso di condannare l'Ecuador all'eliminazione in favore della Svizzera di Hitzfeld.Troppo ampia la forbice di qualità tra le due nazionali nonostante un'evidente differenza di motivazione alla vigilia. In campo, però, la rabbia di dover vincere a tutti i costi o quasi da parte dei sudamericani non si è vista, con la Francia - già praticamente certa di un posto tra le top-16 - a fare la partita dal primo minuto, nonostante un discreto turnover impostato da Deschamps. Certo un episodio avrebbe potuto cambiare tutto il discorso ed è accaduto al minuto 9 quando Sakho colpisce con una gomitata Enner Valencia. L'arbitro non vede, ancora una volta verrebbe da dire visti i recenti episodi, e la partita prosegue undici contro undici. Senza mordente però, con le occasioni da gol da contare sulle dita di una mano e senza nemmeno usarle tutte: un tiro al volo di Sissoko, un colpo di testa di Pogba e una conclusione a giro di Benzema per la Francia, uno stacco imperioso di E. Valencia dall'altra parte. Per il resto tanta noia.

Le cose migliorano di poco nella ripresa, ma non per merito dell'Ecuador, anzi. Dopo due minuti Griezmann continua il suo Mondiale sfortunato colpendo un palo su assist di Sissoko dopo la traversa contro l'Honduras, bravo nell'occasione il portiere nella deviazione. Poi l'episodio che, forse, condanna definitivamente i sudamericani: l'espulsione di Antonio Valencia per un intervento con piede a martello su Digne. Da lì la "Tricolor" si affida solo ai contropiedi, pericolosi solo nel recupero di fatto, rischiando più o meno sempre di andare sotto. Benzema e Pogba però sono in vena di regali nonostante le grandi giocate, così come Remy e Giroud. Il risultato a occhiali, quindi, non si sblocca.

Tant'è, per la Francia bastava un punto per la certezza di trovare la Nigeria agli ottavi di finale. Così è stato, con la testa già rivolta a Brasilia. Per l'Ecuador invece il Mondiale finisce qui, tra i rimpianti, condannati dal rosso a Valencia ma ancora prima dal gol di Seferovic al 92' all'esordio contro la Svizzera. Ma la vera notizia è che sono la prima nazionale sudamericana a salutare il Brasile.



LE PAGELLE

Montero 5 - Era uno dei ragazzi più attesi prima del match e ha fallito la prova. Non entra mai in partita e davanti l'assenza della sua qualità penalizza tutta la squadra.

Pogba 6,5 - Non è al top della forma ma è comunque di un livello superiore. Pecca solo nella lucidità dell'ultimo passaggio e della conclusione. Ecco perché non è al top, ma già così basta e avanza.

A. Valencia 4 - Si becca un rosso diretto nella partita più importante del Mondiale. Lascia i suoi in inferiorità per tutto il secondo tempo: giusto o sbagliato che sia, il suo è un intervento sconsiderato.

Benzema 6,5 - Inizia sempre con la voglia di un pachiderma al circolo polare artico, ma quando si accende sa essere letale. Fa reparto da solo, nel senso che lo trovi ovunque, in area come sugli esterni. Non trova il gol.



IL TABELLINO

ECUADOR-FRANCIA 0-0

ECUADOR (4-4-2): Dominguez 6; Paredes 5,5, Guagua 6, Erazo 5,5, W. Ayowi 6; A. Valencia 4, Noboa 6 (89' Caicedo sv), Minda 5,5, Montero 5 (63' Ibarra 6,5); Arroyo 5,5 (82' Achilier sv), E. Valencia 6. A disp.: Banguera, Bone, Bagui, Mendez, Saritama, Martinez, Gruezo, Rojas, J. Ayovi. All.: Rueda 6.

FRANCIA (4-3-3): Lloris 6; Sagna 6, Koscielny 6,5, Sakho 5,5 (61' Varane 6), Digne 6; Pogba 6,5, Schneiderlin 6, Matuidi 6,5 (67' Giroud 6); Sissoko 6, Benzema 6,5, Griezmann 6 (79' Remy 6). A disp.: Ruffier, Landreau, Mangala, Debuchy, Evra, Cabella, Mavuba, Valbuena. All.: Deschamps 6.

ARBITRO: Doue (Costa d'Avorio) 5

AMMONITI: Erazo (E)

ESPULSI: 50' A. Valencia (E) (rosso diretto)

NOTE: angoli 1-7. Rec.: pt 2', st 4'.