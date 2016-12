Brasile 2014 è il Mondiale delle donne: aumentano le tifose sui social

18:38 - Nel mondo del tifo calcistico non servono le quote rosa. Ne sono certi dagli Usa, dove grazie al monitoraggio dei social network si è scoperto che le tifose, durante Brasile 2014, sono aumentate. Secondo Cnn almeno il 40% dei commenti su Facebook relativi alle partite di Iran, Usa, Costa Rica e Honduras arriva da donne. Una tendenza confermata da una sociologa della New York University che ha decretato il superamento del monopolio maschile.

"I social network - ha detto Stacy Torres - offrono possibilità di accesso al calcio che prima non esistevano. Ora le donne possono seguire le partite in modo più indipendente". Prima del Mondiale, Cnn ha lanciato "Facebook Pulse", una piattaforma social dedicata ai tifosi di tutto il pianeta. Dalle statistiche è emerso che il 43% dei commenti sulle performance della nazionale iraniana è arrivato da tifose. Dopo la vittoria della Costa Rica sull'Italia, quasi la metà delle interazioni è stato di marca femminile.

TUTTE PAZZE PER OSPINA

Sempre secondo i dati raccolti dalla Cnn, è David Ospina il calciatore del Mondiale più amato su Facebook: il portiere della Colombia ha doppiato Cristiano Ronaldo per numero di commenti femminili. In coda a questa speciale classifica si trova il centrocampista dell'Arsenal Jack Wilshere, reduce dalla sfortunata spedizione inglese, con solo l'8% di interazioni arrivato da tifose donne.

Tra le squadre più seguite anche gli Stati Uniti, dove è esplosa una vera e propria soccer-mania, e l'Honduras.