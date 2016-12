Brasile 2014: 'Der Spiegel' accusa il Camerun di combine

20:13 - L'accusa è di quelle pesanti. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del quotidiano tedesco Der Spiegel, il Camerun avrebbe perso apposta 4-0 contro la Croazia per favorire un giro di scommesse illegali. A gettare scandalo sul Mondiale brasiliano è Wilson Raj Perumal, boss di Singapore già in passato coinvolto in molti casi relativi a combine in ambito sportivo: "Il Camerun ha sette mele marce", aveva avvertito alla vigilia della rassegna.

La presunta partita truccata, dunque, sarebbe la seconda dei 'Leoni indomabili' nel Girone A: Eto'o e compagni avrebbero deciso deliberatamente di perdere per favorire un giro di scommesse. Anche l'espulsione di Alexandre Song per una manata su Mandzukic sarebbe stata concordata. Accusa tutta da verificare, ovviamente: già nel 2006 proprio Der Spiegel aveva incolpato un'altra squadra africana, il Ghana, di aver truccato alcune partite nel girone dell'Italia. Scandalo poi rientrato senza conseguenze e prese di posizione da parte della Fifa.