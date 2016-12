24 giugno 2014 Brasile 2014: Costa Rica, pareggio e primo posto Finisce a reti bianche la sfida di Belo Horizonte tra i Ticos e la già eliminata Inghilterra Tweet google 0 Invia ad un amico

20:35 - Un pareggio a reti inviolate regala alla Costa Rica il primato nel girone D di Brasile 2014. A Belo Horizonte i Ticos, grande rivelazione di questi Mondiali, bloccano sullo 0-0 la già eliminata Inghilterra e chiudono la prima fase con 7 punti, con una lunghezza di vantaggio sull'Uruguay. Formazione sperimentale per Hodgson che schiera in campo tanti giovani. Per gli uomini di Pinto traversa di Borges.

LA PARTITA

Come da copione Hodgson schiera un’Inghilterra piena di novità rispetto alle prime due uscite, mentre Pinto non rinuncia agli uomini di punta della sua squadra, tra cui Campbell: il 5-4-1 dei costaricensi predilige le ripartenze, ma al 2’ Campbell sfiora il bersaglio grosso con un sinistro pericoloso (la conclusione viene deviata con la schiena da Cahill, ma l’arbitro non se ne avvede e non concede il corner). I leoni inglesi si svegliano al 12’ con Sturridge: il suo sinistro dal limite dell’area è pregevole, ma termina largo di poco. Il numero 9 ci prova ancora al 18’ (palla alta), ma al 24’ la Costa Rica ha la sua occasione più grande quando la splendida punizione di Borges costringe Foster ad un super intervento (il portiere devia il cuoio sulla traversa). Ruiz, colui che ha castigato l’Italia, fa vedere la sua tecnica con molte giocate sopraffine, ma è sempre la compagine di Hodgson a rendersi pericolosa: al 35’ Jones fa da sponda sul corner di Barkley, Sturridge può colpire di testa ma ancora una volta la mira è da rivedere. Il primo tempo si chiude con un’occasione sprecata di Brenes, il quale perde il tempo al momento di calciare in porta.Ad inizio ripresa Sturridge ha una buona chance dopo il tiro deviato di Shaw ma Navas è molto bravo e coraggioso in uscita bassa, poi il portiere si ripete al 59’ con un ottimo intervento che spegne un’azione potenzialmente velenosa (sul cross basso di Lallana dalla sinistra Sturridge era pronto in mezzo all’area). La squadra di Pinto torna a farsi vedere al 63’ con un gran destro di Bolanos smanacciato in angolo da Foster, ma al 65’ Sturridge (dopo un magistrale triangolo con Wilshere) cerca il secondo palo con un sinistro a giro ma la palla esce di un niente. L’incontro prosegue a sprazzi: Hodgson inserisce anche Gerrard e Rooney, ma l’unico risultato è un fiacco pallonetto dell’attaccante del Manchester United che Navas alza in corner per sicurezza. Il finale di gara è soporifero: entrambe le squadre si accontentano dello 0-0, la Costa Rica punta a risparmiare le energie e chiude così al primo posto del girone D, risultato incredibile considerando il valore delle avversarie. L’Inghilterra, invece, torna a casa con un punto: Hodgson dovrà ricostruire la squadra in vista dei prossimi Europei, probabilmente senza Gerrard e Lampard.



LE PAGELLE

Navas 6,5 – Il portiere del Costa Rica è un esempio di coraggio: dà sicurezza al reparto e non ha mai paura ad uscire sugli attaccanti, nemmeno nelle occasioni più pericolose. La solidità difensiva degli uomini di Pinto inizia da lui.

Ruiz 5,5 – Ha un talento impressionante e lavora la palla con grande facilità, ma con il passare dei minuti si spegne dal punto di vista fisico: il suo dovere, tuttavia, lo aveva già fatto nell’incontro precedente.

Sturridge 5 – E’ il giocatore più vivace dell’attacco inglese, ma si dimostra parecchio impreciso sprecando alcune ottime palle gol. Nulla da dire sul dinamismo, ma un attaccante deve anche vedere la porta.

Lampard 6 – Gioca da titolare quella che potrebbe essere la sua ultima apparizione con la maglia della Nazionale: in un match così bloccato può fare poco, nel primo tempo prova a far valere i suoi inserimenti in attacco ma non incide granchè.

Barklet 6 – Nel complesso gioca una buona gara: cerca di saltare l’uomo appena ne ha l’occasione e corre molto. Lui è uno di quei giovani su cui va rifondata la Nazionale di Roy Hodgson.



IL TABELLINO

COSTA RICA-INGHILTERRA 0-0

Costa Rica (5-3-2): Navas 6,5; Diaz 6, Duarte 6,5, Gamboa 6, Gonzalez 5,5, Miller 6; Borges 6,5 (78' Barrantes sv), Tejeda 5,5, Brenes 5 (60' Bolanos 6); Campbell 5,5 (66' Urena 5,5), Ruiz 5,5. A disp.: Cambronero, Pemberton, Acosta, Francis, Myrie, Umana, Calvo, Cubero, Granados. All.: Pinto 6,5.

Inghilterra (4-2-3-1): Foster 6; Cahill 6, Jones 6, Shaw 6, Smalling 5,5; Barkley 6, Lallana 5,5 (62' Sterling 5,5); Lampard 6, Milner 6 (76' Rooney sv), Wilshere 6 (73' Gerrard 6); Sturridge 5. A disp.: Forster, Hart, Baines, Jagielka, Johnson, Henderson, Oxlade-chamberlain, Lambert, Welbeck. All.: Hodgson 6.

Arbitro: Djamel Haimoudi 6.

Ammoniti: Barkley, Lallana (I), Gonzalez (C).

Note: Angoli 3-7. Rec.: pt 0', st 3'.