Brasile 2014: Costa Rica ai quarti, battuta la Grecia ai rigori (6-4)

14:12 - Continua la favola della Costa Rica, che batte la Grecia ai rigori (6-4) e vola ai quarti di Brasile 2014. Ellenici pericolosi nel primo tempo con Salpingidis, ma Navas si oppone. I centroamericani sbloccano al 7' della ripresa con Ruiz, che imbuca dai sedici metri su assist di Bolanos. Il pari arriva al 91' con Papastathopoulos. Nei supplementari doppio miracolo di Navas su Lazaros e Mitroglou. Ai calci di rigore decide Umana. Ora l'Olanda.

LA PARTITA

Spavalderia, paura, resistenza: c'è tutto nel sogno della Costa Rica, che per la prima volta nella sua storia entra a far parte del gotha del grande calcio. Dopo aver preso a sberle Italia e Uruguay, la squadra di Pinto continua a stupire. Tira fuori un'altra prestazione da incorniciare, da incidere nell'album dei ricordi, e prosegue la sua corsa nella Coppa del Mondo, dove è attesa da un'altra sfida epocale con l'Olanda. Epocale, ma non proibitiva. Perché Campbell e compagni non conoscono più limiti, da tempo si sono spinti oltre e, giorno dopo giorno, provano sulla pelle emozioni e sensazioni nuove. Come quella, non indifferente, di giocare in dieci uomini dal 67' in poi, supplementari compresi, a causa delle folle espulsione di Duarte per doppia ammonizione. Ma nessuno è indispensabile, così con una buona dose di sacrificio e l'eccezionale vena del portiere Keylor Navas, la barca non affonda e ai rigori trova la sua ennesima consacrazione.

La Grecia dei miracoli, quella abituata a segnare negli ultimi minuti e far saltare il banco, stavolta deve arrendersi alla faccia tosta dei rivali. Eppure, anche stavolta, aveva trovato il modo per riemergere da una partita poco entusiasmante. Un primo tempo piatto, soporifero, che quasi giustifica le perplessità della vigilia sul reale valore di questo ottavo. L'unica occasione è di Salpingidis, che da due passi si fa ipnotizzare da Navas. La Grecia fa gioco, o quanto meno ci prova, la Costa Rica riparte, ma spesso non ci riesce. In avvio di ripresa però l'episodio della svolta. Campbell attacca a testa bassa, Bolanos trova un varco e Ruiz concretizza con una conclusione in buca dai sedici metri, su cui Karnezis non si tuffa nemmeno. Quando tutto sembra filare liscio, al 22' Duarte commette un fallo che costa alla squadra l'inferiorità numerica. La Grecia prova con la fanteria pesante: a Mitroglou si aggiunge Gekas, nel tentativo di dare una mano a Samaras. L'aggressione cervellotica comincia e la Costa Rica si rintana dietro, affidandosi all'estro del suo portiere: che al 91', dopo una super respinta su Gekas, deve capitolare alla prima zampata assoluta in nazionale di Papastathopoulos. Tutto da rifare.

Con l'uomo in meno la Costa Rica va in difficoltà, ma non si disunisce mai. I supplementari – con le squadre allungate e le energie ai minimi termini – sono appassionanti. Keylor Navas, che già al 95' aveva salvato Pinto da una beffa clamorosa (intervento plastico su Mitroglou), si supera ancora in un paio di circostanze, l'ultima delle quali, al 121', sul colpo a botta sicura dello stesso Mitroglou, da distanza ravvicinata. Alla Grecia si ferma l'urlo in gola e l'inerzia, come logico che sia, scivola nuovamente dall'altra parte. Dalla parte di chi soffre e di chi ha coraggio, di chi ha visto la morte sportiva ma l'ha scansata per un pelo. I rigori pesano come macigni, ma i primi sei sono impeccabili. La Grecia sbaglia il quarto con Gekas: altro miracolo di Navas. Poi Umana, un difensore, decide che la favola deve andare avanti. La Costa Rica è nei quarti, Pinto batte il record del maestro Milutinovic, che a Italia '90 aveva portato la nazionale fino agli ottavi. Ora si va oltre, i limiti non esistono. La festa può continuare. E che festa.



LE PAGELLE

Samaras 6 - Gara di enorme sacrificio, che lo priva - come spesso avviene - di lucidità e concretezza sotto porta. Si sforza di dare un punto di riferimento alla squadra, che fino all'ingresso in campo di Mitroglou fatica a sfondare

Ruiz 6,5 - Dopo aver castigato l'Italia, per poco non si ripete. Nei primi 50' fa perdere le sue tracce, ma con un guizzo regala il vantaggio alla Costa Rica: assist di Bolanos e colpo da biliardo nell'angolo. Trae giovamento dal gol, anche se non punge più

Karagounis 6,5 - Un po' strampalato al tiro, commette qualche errore, ma è generoso. Ha la grinta di un ventenne, non tira mai indietro la gamba ed è fonte d'ispirazione per i più giovani

Keylor Navas 8,5 - Strepitoso nel primo tempo, quando intercetta di piede una botta di Salpingidis da due metri. Dopo l'1-1 salva i supplementari con un balzo felino su Mirtroglou. Cade male sulla spalla e la Costa Rica trema. Al 112' è reattivo su Lazaros e al 121' addirittura miracoloso su Mitroglou. Ma il meglio deve ancora venire: paratissima sul quarto rigore di Gekas

Papastathopoulos 7 - Una gara che ricalca l'ottima stagione a Dortmund. Disinvolto, imposta con personalità, ha tempismo. E quando il resto dei compagni è già al check-in per il ritorno in patria, si inventa la zampata che vale i supplementari

Campbell 7 - Corre in lungo e in largo, protegge il pallone, fa le sponde e avvia l'azione del vantaggio di Ruiz. Si danna l'anima per tornare utile alla causa, ma - come Samaras - la sorte non lo ricompensa con occasioni da rete. Glaciale dal dischetto



IL TABELLINO

COSTA RICA-GRECIA 6-4 dcr (1-1 al 120’)

MARCATORI: 52' Ruiz (C); 91' Papastathopoulos (G).

COSTA RICA (5-3-1-1): Navas 8,5; Diaz 6, Duarte 4,5, Gamboa 6,5 (77' Acosta 6), Gonzalez 6, Umana 7; Bolanos 6,5 (83' Brenes 6), Borges 6, Tejeda 6 (66' Cubero 6,5); Ruiz 6,5; Campbell 7. A disp.: Cambronero, Pemberton, Francis, Miller, Myrie, Barrantes, Calvo, Granados, Urena. All.: Pinto 8

GRECIA (4-5-1): Karnezis 5; Holebas 7,5, Manolas 6,5, Papastathopoulos 7, Torosidis 6; Christodoulopoulos 5,5, Karagounis 6,5, Maniatis 5,5 (78' Katsouranis 6), Samaris 5,5 (58' Mitroglou 6), Salpingidis 5 (69' Gekas 5); Samaras 6. A disp.: Glykos, Kapino, Moras, Tzavellas, Vyntra, Fetfatzidis, Kone, Tachtsidis, Tziolis. All.: Santos 6,5

ARBITRO: Benjamin Williams.

ESPULSI: Duarte (C) al 67' per doppia ammonizione.

AMMONITI: Granados, Navas, Ruiz, Tejeda (C), Manolas, Samaris (G).

NOTE: Angoli: 3-8. Rec.: pt 4', st 6'.

SEQUENZA RIGORI: Borges (C) gol, Mitroglou (G) gol, Ruiz (C) gol, Christodoulopoulos (G) gol, Gonzalez (C) gol, Holebas (G) gol, Campbell (C) gol, Gekas (G) parato, Umana (C) gol.