Brasile 2014, convocati Italia: fuori Rossi, c'è Insigne

08:58 - Niente da fare per Giuseppe Rossi: l'attaccante della Fiorentina non è riuscito a convincere Cesare Prandelli che ha deciso di escluderlo dalla lista dei convocati per il Mondiale il Brasile. Al suo posto il ct ha chiamato Lorenzo Insigne del Napoli e Antonio Cassano. Marco Parolo è stato scelto per sostituire Riccardo Montolivo. Fuori dalla lista anche l'attaccante della Roma Mattia Destro, Maggio, Romulo. Ranocchia sarà il 24esimo.

Pepito Rossi, scurissimo in volto, non ha lasciato dichiarazioni all'uscita in taxi da Coverciano.

Questo l’elenco dei convocati:

Portieri: Buffon (Juventus), Perin (Genoa), Sirigu (Paris St. Germain);

Difensori: Abate (Milan), Barzagli (Juventus), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), Darmian (Torino), De Sciglio (Milan), Paletta (Parma);

Centrocampisti: Aquilani (Fiorentina), Candreva (Lazio), De Rossi (Roma), Marchisio (Juventus), Thiago Motta (Paris St. Germain), Parolo (Parma), Pirlo (Juventus), Verratti (Paris St. Germain);

Attaccanti: Balotelli (Milan), Cassano (Parma), Cerci (Torino), Immobile (Torino), Insigne (Napoli).

Riserva: Ranocchia