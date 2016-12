Brasile 2014, Cile: la lista dei 23 convocati

11:45 - Il commissario tecnico del Cile Jorge Sampaoli ha ufficializzato la lista dei 23 convocati per i Mondiali in Brasile. Non ci sono sorprese rispetto alle previsioni, visto che i big della Fiorentina David Pizarro e Matias Fernandez erano già stati esclusi in precedenza, rispettivamente per scelta tecnica e infortunio. Quattro, dunque, gli "italiani" che prenderanno parte alla competizione: Arturo Vidal e Mauricio Isla della Juventus, Carlos Carmona dell'Atalanta e Mauricio Pinilla del Cagliari. Ecco la lista dei 23 convocati del Cile: Portieri: Claudio Bravo (Real Sociedad/Spa), Johnny Herrera (Universidad de Chile), Cristopher Toselli (Universidad Catolica); Difensori: Gary Medel (Cardiff/Gal), Gonzalo Jara (Nottingham Forest/Ing), Mauricio Isla (Juventus/Ita), Miiko Albornoz (Malmoe/Sve), Eugenio Mena (Santos/Bra), José Rojas (Universidad de Chile); Centrocampisti: Arturo Vidal (Juventus/Ita), Marcelo Diaz (Basilea/Svi), Francisco Silva (Osasuna/Spa), Felipe Gutierrez (Twente/Ola), Carlos Carmona (Atalanta/Ita), Jean Beausejour (Wigan/Ing), Charles Aranguiz (Internacional/Bra), Jorge Valdivia (Palmeiras/Bra), José Pedro Fuenzalida (Colo Colo); Attaccanti: Alexis Sanchez (Barcellona/Spa), Eduardo Vargas (Valencia/Spa), Fabian Orellana (Celta Vigo/Spa), Mauricio Pinilla (Cagliari/Ita), Esteban Paredes (Colo Colo).