Brasile 2014, chi vieta il sesso quasi subito eliminato

Permettere ai giocatori di fare sesso durante il ritiro non significa vincere il Mondiale. Ma vietarlo non aiuta. Anzi. La curiosa analisi è stata condotta dal sito Quartz, che ha classificato ogni squadra in base alle regole imposte dagli allenatori rispetto all'attività sessuale. Si scopre così che quasi tutte le nazionali 'bacchettone' sono state eliminate prematuramente, mentre quelle più permissive sono andate avanti. Ad eccezione dell'Italia.





AZZURRI HOT

Fin dall'inizio della sfortunata spedizione brasiliana, Prandelli ha optato per un ritiro aperto a mogli e fidanzate nel resort extralusso di Mangaratiba. L'idea era quella di creare un ambiente rilassato per i giocatori: i risultati sono stati piuttosto deludenti. Il sesso non ha aiutato l'Italia e non ha portato fortuna neanche a Spagna, Inghilterra e Australia, anch'esse votate a un ritiro "permissivo", tutte eliminate al primo turno.

OLANDA DOCET

In questo campo, dlele permissività, gli oranje fanno scuola dagli anni Settanta: calcio totale in tutti i sensi, anche la notte prima della partita. E i risultati - due finali perse contro Germania Ovest e Argentina padrone di casa nel 1974 e 1978 - hanno dato ragione a Cruijff e compagni. L'Olanda è ancora in piena corsa anche in questo Mondiale insieme ad altre nazionali più permissive in fatto di sessualità come la Germania, che ha però imposto l'astensione prima della gara.

SCOLARI TEME LE ACROBAZIE

Neymar e compagni sono liberi di fare ciò che vogliono con le proprie mogli/fidanzate, l'unica restrizione è di tipo coreografico: no al sesso acrobatico per evitare infortuni. Policy simile a quella dei francesi, che possono farlo a patto di non prolungare l'attività per tutta la notte. Il limite imposto al Costa Rica, altra squadra che ha fatto strada, è temporale: ok al sesso nel girone eliminatorio, astinenza dagli ottavi di finale in poi. Forse pensavano di uscire al primo turno, poi hanno incontrato l'Italia...

CAPELLO DICE NO

Sono quattro le nazionali che hanno espressamente vietato ai propri giocatori di avere rapporti sessuali durante il Mondiale. E nessuna di queste ha fatto molta strada, a cominciare dalla Russia di Capello, chiamato a rendere conto al parlamento russo della disfatta brasiliana. Fuori al primo turno anche la Bosnia di Pjanic e Dzeko, subito dopo Messico e Cile. Ora non resta che vedere se la finale sarà tra Olanda e Brasile: un vero trionfo dei ritiri soft.