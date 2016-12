12 giugno 2014 Brasile 2014, che la festa abbia inizio: le immagini della cerimonia d'apertura Natura, danza e calcio, i tre tesori che il Brasile mostra al mondo all'Arena Corinthians di San Paolo Tweet google 0 Invia ad un amico

23:06 - La cerimonia d'apertura dei Mondiali 2014 all'Arena Corinthians di San Paolo è stata uno spettacolo di 25 minuti, messo in scena da 660 figuranti, incentrato sulla cultura brasiliana, impreziosita dall'esibizione canora di Jennifer Lopez, Pitbull e Claudia Leitte, che hanno cantato "We are one", l'inno ufficiale della manifestazione. La prima rappresentazione ha riguardato i simboli di questo grande Paese: il mare, i fiumi e la foresta amazzonica. Poi si è voluto replicare l'immagine dei popoli che vi abitano, infine spazio ad alcuni ballerini che hanno mostrato balli popolari e passi di capoeira. Al centro della scena un globo luminoso formato da led che ha preso i colori del "brazuca", il pallone ufficiale dei Mondiali, per poi replicare le bandiere dei 32 paesi partecipanti. Assenti il presidente del Brasile Dilma Rousseff e il numero 1 della Fifa Sepp Blatter pe evitare i fischi.