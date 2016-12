Brasile 2014, Cabecaoo e gli statistici ci dicono chi vincerà

18:51 - Tempo di Mondiali. Si sprecano pronostici per tutti i gusti, statistiche matematiche, ma nel calcio, si sa, sono certezze valide fino a prova contraria. L’aritmetica applicata al mondiale non può tenere conto di un fuorigioco, del fattore C nel senso di fortuna all'ennesima potenza, ma si avvicina molto al risultato. E gli scommettitori ne tengono conto, tanto che alcune agenzie, nel caso che la superfavorita Brasile o la Spagna vincano il Mondiale, sono pronte addirittura a rimborsare giocate che abbiano indicato al primo posto altre nazionali. Favoritissimi, outsider o sorprese, questo è il bello del calcio, che per il Mondiale è diventato oggetto di studi di statistiche e previsioni.

Ratings e studi di agenzie importanti sono purtroppo impietosi nei confronti nella nostra Nazionale. L’Italia, dall’aritmetica applicata alla statistica è data per spacciata. Goldman Sachs ha esaminato tutti i match internazionali, dal 1960 ad oggi: 14000 punti di osservazione, simulazioni e parametri per stimare i coefficienti e preparare un modello matematico. Risultato disastroso per gli azzurri. Fuori contro la Spagna che va in semifinale con Germania, Argentina e Brasile. Le ultime due si contenderanno la finale. Verdetto più o meno simile a quello di Nate Silver, il celebre statistico che azzeccò in pieno i risultati elettorali di Usa 2012. Gli azzurri, secondo questo studio avrebbero addirittura solo il 55,2% di probabilità di non passare il girone. Brasile favorita al superlativo. Sono permessi gli scongiuri ma visto che in barba a tutti i matematici ed agli statistici, un polpo azzeccò tutte le previsioni in Sudafrica, le speranze italiane sono riposte in una tartaruga, l’erede del Polpo Paul. Alla testuggine Cabecaoo in italiano testona, saranno affidate le previsioni. Cabezaoo, confidiamo in te. Se ci fai vincere, potremmo anche ospitarti: tu sai che l’Italia è il Paese della buona cucina, della lattuga e del pesce. Non si sa mai, chi va piano…