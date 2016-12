Brasile 2014: brivido Spagna, la notte della verità

12:06 - E' la notte della verità per la Spagna campione di tutto. Dopo il clamoroso 1-5 rimediato all'esordio contro l'Olanda di Van Gaal, le Furie Rosse di Del Bosque affrontano il Cile al Maracanà (calcio d’inizio ore 21) in una partita da dentro o fuori: a Iniesta e compagni serve una vittoria, altrimenti l'avventura a Brasile 2014 potrebbe già finire dopo solo due partite. E la stampa spagnola definisce la partita una questione “di vita o di morte”.

Novanta minuti per evitare una disfatta che sarebbe clamorosa. Per una squadra che dal 2008 a oggi ha vinto un Mondiale e due Europei, dire addio a Brasile 2014 dopo due partite rappresenterebbe un fallimento totale. Ecco quindi che, dopo l’umiliazione subita all’esordio contro l’Olanda, c’è una nazione intera che fa leva sulla classe e sull’orgoglio delle Furie Rosse. “Siamo la Spagna”, titola a tutta pagina La Razon. El Mundo Deportivo definisce Spagna-Cile “Una finale”, mentre sulla prima pagina di As campeggia la foto di Sergio Ramos con un titolo che ha il sapore di un ordine: “Vinciamo questa partita”. Toni epici, invece, quelli usati da Marca: “47 milioni di spagnoli, 23 giocatori, un selezionatore, una missione: vincere”.Lirica a parte, la sfida del Maracanà contro il Cile non si presenta affatto semplice per le Furie Rosse. Di fronte avranno una squadra con il morale alle stelle dopo il successo sull’Australia e desiderosa di vendicarsi della sconfitta subita quattro anni fa in Sudafrica che costò il primo posto del girone. Sampaoli si affida a un classico 4-4-2: Vidal confermato titolare, in attacco spazio al tandem Vargas-Sanchez, con quest’ultimo che cercherà di tirare un brutto scherzo ai suoi tanti compagni del Barcellona. Dal canto suo, Del Bosque sembra intenzionato a confermare nove undicesimi della formazione umiliata dall’Olanda: Javi Martinez dovrebbe sostituire Piqué al centro della difesa, Pedro prenderà il posto di David Silva nel tridente d’attacco. Confermati tutti gli altri, compresi i criticatissimi Diego Costa e Casillas.