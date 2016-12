Brasile 2014: Belgio-Russia 1-0, decide Origi all'87'

21:11 - Nella seconda giornata del gruppo H, il Belgio supera la Russia 1-0 e si qualifica per gli ottavi di finale con un turno d'anticipo. Al Maracanà di Rio de Janeiro decide all'88' un gol di Origi, che infila sotto la traversa un grande assist di Hazard. La nazionale di Fabio Capello, che fino al gol dei Diavoli Rossi non aveva concesso nulla agli avversari, rimane ferma a un punto ed è vicina all'eliminazione dal Mondiale.

LA PARTITA

E' esattamente una partita del genere che può, anzi deve fare capire - meglio di qualsiasi analisi - l'indice di pericolosità raggiunto dal Belgio. Tre punti immeritati, arrivati dopo ottantasei minuti irritanti quanto monotoni e soporiferi. Ottantasei minuti senza Hazard, che decide di entrare in partita 120 secondi prima del gol: doppio dribbling nello stretto e destro verso la porta, deviato in calcio d'angolo. E' il suo personalissimo, ritardato, riscaldamento in vista del sublime assist che consegna a Origi il match-ball (88'): il talento del Chelsea salta un uomo a sinistra, va sul fondo e appoggia indietro per l'attaccante del Lilla, che spedisce i Diavoli Rossi agli ottavi di finale. Se vinci una partita così grazie alla giocata di un singolo - ed è già la seconda volta dopo l'esordio a singhiozzo con l'Algeria - significa che puoi davvero andare lontano.



All'enorme talento dei belgi, Capello sceglie di opporsi con un 4-3-3 poco spettacolare ma molto solido, pronto a trasformarsi in 4-5-1 in fase di non possesso. La Russia, evidentemente temendo la rapidità dei Diavoli Rossi, tiene basso il ritmo senza mai forzare eccessivamente, in attesa dell'occasione buona per colpire. Ne capitano addirittura due, ma prima l'arbitro e poi Kokorin vanificano il grande lavoro della nazionale russa. Minuto 26: Kanunnikov, schierato largo a sinistra nel tridente mascherato di Capello, si invola in area e viene agganciato sul piede da Alderweireld; rigore solare ma non per il tedesco Brych, che resta impassibile e lascia proseguire. La seconda chance - siamo al 44' - viene invece dilapidata da uno sciagurato errore di Kokorin, che da due passi, senza marcatura, manda incredibilmente a lato di testa.



Il Belgio di Wilmots è un 4-3-3 completo e ricco di qualità in ogni reparto. In mezzo al campo c'è Witsel, affiancato dalle mezz'ali Fellaini (a sinistra) e De Bruyne (a destra), sempre pronte a buttarsi negli spazi. Il tridente (Mertens-Lukaku-Hazard), letto sulla distinta, mette paura, ma sul campo delude come pochi. L'unico a guadagnarsi gli applausi è l'esterno del Napoli, che nel primo tempo fa girare la testa a Kombarov con ripetute accelerazioni brucianti. Poi più nulla, con il Belgio che nella ripresa dà la sensazione di accontentarsi del pareggio e quasi fatica a superare la trequarti di campo. E' il grande bluff degli uomini di Wilmots, che svuotano il caricatore solo nel finale ma tanto basta per mandare al tappeto una Russia generosa. Con un solo punto in due partite, il secondo Mondiale di Capello è quasi giunto al capolinea.

LE PAGELLE



Hazard 7 - Prestazione disastrosa fino a quattro minuti dalla fine. Poi decide la partita con l'assist per Origi, e allora gli perdoni qualsiasi cosa.



Mertens 6,5 - Il migliore nel primo tempo, quando è l'unico in grado di creare problemi alla Russia saltando sistematicamente l'uomo. Si placa nella ripresa.



Lukaku 4 - Due su due. Dopo il pessimo esordio contro l'Algeria, l'attaccante di proprietà del Chelsea offre un'altra partita insulsa, nella quale non lascia alcuna traccia. Fantasma.



Kanunnikov 6,5 - Esegue alla perfezione gli ordini di Capello. Centrocampista (all'occorrenza anche terzino) quando si difende, ala energica quando la palla è della Russia.



Kokorin 5 - Ha sulla testa l'occasione che potrebbe cambiare la partita e, soprattutto, il Mondiale della Russia. Un errore del genere è inaccettabile.

IL TABELLINO



BELGIO-RUSSIA 1-0

MARCATORE: 88' Origi (B).

BELGIO (4-2-3-1): Courtois 6,5; Alderweireld 5,5, Kompany 6, Van Buyten 6, Vermaelen 6 (32' Vertonghen 6); De Bruyne 6, Fellaini 5,5; Hazard 7, Mertens 6,5 (75' Mirallas 6), Witsel 5,5; Lukaku 4 (57' Origi 7). A disp.: Bossut, Mignolet, Ciman, Lombaerts, Vanden Borre, Chadli, Defour, Dembelè, Januzaj. All.: Wilmots 6.

RUSSIA (4-2-3-1): Akinfeev 5,5; Berezutski 6,Ignashevich 6, Kombarov 5, Kozlov 6,5 (62' Eshchenko 6); Faizulin 6,5, Glushakov 6; Samedov 5,5 (89' Kerzhakov sv), Shatov 6 (83' Dzagoev sv), Kanunnikov 6,5; Kokorin 5. A disp.: Lodygin, Ryzhikov, Granat, Schennikov, Semenov, Denisov, Ionov, Mogilevets, Zhirkov. All.: Capello 5,5.

ARBITRO: Felix Brych.

AMMONITI: Alderweireld, Witsel (B), Glushakov (R).

NOTE: angoli 5-7. Rec.: pt 1', st 3'.