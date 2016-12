Brasile 2014, Argentina: un tifoso trova in ascensore Messi e compagni

08:35 - Cinquanta secondi indimenticabili per un tifoso dell'Argentina, che in Brasile si è ritrovato in ascensore insieme ai giocatori dell'Albiceleste e ha subito immortalato la scena con un video poi messo in rete. Higuain, Messi, Mascherano, Alvarez e Lavezzi osservano il ragazzo - decisamente su di giri - con qualche sorriso e un pochino di imbarazzo... GUARDA IL VIDEO