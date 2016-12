Brasile 2014: Argentina-Iran, falso invalido in tribuna

15:53 - Un'altra foto destinata a far discutere rimbalza sul web dallo stadio di Belo Horizonte. Un tifoso dell'Argentina è stato pizzicato in piedi davanti alla sua sedia a rotelle nel corso della gara dell'albiceleste con l'Iran. Un nuovo caso di falsa invalidità dopo quello della tifosa brasiliana immortalata mentre saltava durante il match della seleçao contro il Messico. Il monito della Fifa ("Non tollereremo altri casi del genere") non sembra avere funzionato.