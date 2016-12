Brasile 2014: Argentina-Belgio: Hazard sfida Messi

12:41 - Argentina contro Belgio non è solo Messi contro Hazard, ma molto di più. Sono tanti i talenti delle due squadre che si sono messi in luce in questo Mondiale. Sabella deve rinunciare allo squalificato Rojo, al suo posto Basanta. Novità anche nel reparto offensivo, Di Maria e Lavezzi esterni alti con Messi e Hihuain davanti. Wilmots, invece, risponde con Lukaku dal primo minuto, alle sue spalle il trio Hazard-Mertens-De Bruyne, Origi va in panchina.

Come a Messico '86, ma quella volta era una semifinale: allora fu Diego Armando Maradona con una doppietta a condannare Scifo e compagni e a lanciare l'Argentina verso la conquista della seconda Coppa del Mondo, stavolta ci proverà Lionel Messi. Questa sera alle ore 18 italiane lo stadio Nazionale di Brasilia ospita Argentina-Belgio, terzo quarto di finale dei Mondiali. Sono quattro i precedenti tra le due squadre, con l'Albiceleste vincente tre volte: l'altro precedente ai Mondiali risale al 1982, quando i belgi sconfissero 1-0 a Barcellona la Seleccion nella prima partita del Gruppo 3 (rete decisiva di Vandenbergh)

LE PROBABILI FORMAZIONI

Argentina (4-3-3): Romero; Zabaleta, Fernandez, Garay, Basanta; Gago, Mascherano, Di Maria; Messi, Higuain, Lavezzi. A disp.: Andujar, Orion, Campagnaro, Demichelis, Rodriguez, Biglia, Alvarez, Perez, Palacio. All. Sabella

Belgio (4-2-3-1): Courtois; Alderweireld, Kompany, Van Buyten, Vertonghen; Witsel, Fellaini; Mertens, Hazard, De Bruyne; Lukaku. A disp.: Mignolet, Bossut, Vermaelen, Lombaerts, Dembelè, Chadli, Januzaj, Origi, Mirallas. All. Wilmots