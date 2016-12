8 giugno 2014 Brasile 2014, amichevoli: Immobile show, ma l’Italia non convince La Nazionale di Prandelli, con una formazione sperimentale, batte 5-3 il Fluminense con una tripletta dell’attaccante ormai ex Torino e una doppietta di Insigne. Difesa ancora da registrare Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:43 - L'Italia centra la prima vittoria del 2014 nell'ultima amichevole in vista del Mondiale contro il Fluminense. La Nazionale di Cesare Prandelli, con una formazione sperimentale, vince 5-3 con una tripletta di Immobile (spettacolare la sua prova) e una doppietta di Insigne. Gara ricca di emozioni all'Estadio da Cidadania di Rio de Janeiro: gli azzurri, oltre ad una buona vena offensiva, mettono in mostra ancora molte lacune nel reparto arretrato.

LA PARTITA

Prandelli schiera un 4-3-3 offensivo con Cerci e Insigne a supporto di Immobile. In porta tocca a Perin con Abate, Ranocchia, Paletta e Darmian in difesa, Thiago Motta, Parolo e Aquilani a centrocampo. Al 23' l'Italia passa in vantaggio con Insigne che, servito da Immobile, deve solo appoggiare il pallone in rete. Passano due minuti e la difesa azzurra viene beffata da Chiquinho che sfila alle spalle di Abate su cross di Gustavo e mette dentro col destro. Al 31' l'Italia torna in vantaggio con uno stacco perentorio di Immobile su punizione di Insigne. Il Fluminense non ci sta a perdere e trova il 2-2 al 37' con un tiro di Carlinhos non trattenuto colpevolmente da Perin. Si va così negli spogliatoi in parità.

Ad inizio ripresa i brasiliani sfiorano il vantaggio con Walter che spara da fuori area una palla che esce di un soffio. Nel giro di un minuto tra il 53' e il 54' Immobile si rende protagonista con due reti da bomber di razza: prima con un tap-in vincente, poi con un esterno vincente sul portiere in uscita. L'attaccante del Torino, veramente scatenato, serve su un piatto d'argento al 55' un pallone per Insigne che non sbaglia il 5-2. Girandola di cambi quindi per l'Italia: Prandelli inserisce 9 giocatori. Tra questi anche Pirlo, Balotelli e Cassano. C'è spazio ancora per la splendida rete del 5-3 di Carvalho che stoppa la sfera da fuori area prima di infilare il neo-entrato Mirante con un pregevole sinistro. Il portiere del Parma si supera all'86' sul colpo di tacco di Carvalho. La prossima gara degli azzurri sarà dunque l'esordio al Mondiale contro l'Inghilterra nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno.



LE PAGELLE

Immobile 8.5 - E' lui il protagonista della serata: tre gol da bomber vero e due assist al bacio per l'ex compagno al Pescara Insigne. Balotelli stia molto attento

Insigne 7.5 - Due gol comodi comodi, ma anche una prestazione convincente che dimostra come mai Prandelli lo ha portato in Brasile. L'intesa con Immobile è perfetta

Abate 5 - In notevole ritardo sulla rete di Ciquinho, non è esente da colpe anche in occasione del gol di Carlinhos. Periodo nero, Darmian scalpita

Perin 4.5 - Papera senza scuse sul secondo gol della Fluminense, non convince nel ruolo di vice Buffon

Balotelli 6 - Entra e sembra voler dimostrare di non essere inferiore a Immobile. Gli va male, perché la partita è già chiusa. Ma i movimenti non sembrano niente male



IL TABELLINO

FLUMINENSE-ITALIA 3-5

Fluminense (4-5-1): Felipe Garcia 5.5; Bruno Vieira 6, Gum 5, Fabricio 5, Carlinhos 5.5; Diguinho 6, Jean 6, Chiquinho 7 (14' st Biro Brito 6.5), Dario Conca 7, Gustavo 6 (14' st M. Carvalho 7); Walter 6. All:. Cristovao Borges 6

Italia (4-3-3): Perin 4.5 (16' st Mirante 6); Abate 5 (16' st De Sciglio 6), Paletta 5.5 (16' st Bonucci 6), Ranocchia 5.5 (16' st Barzagli 6), Darmian 6; Aquilani 6 (16' st Marchisio 6), Thiago Motta 6.5 (16' st De Rossi 6.5), Parolo 6.5 (37' st Candreva sv); Insigne 7 (16' st Cassano 5.5), Immobile 8.5 (16' st Balotelli 6), Cerci 6.5 (16' st Pirlo 6). All.: Prandelli 6

Arbitro: Henrique da Lima (Brasile) 6

Marcatori: 23' Insigne (I), 25' Chiquinho (F), 31' Immobile (I), 37' Carlinhos (F), 8' st Immobile (I), 9' st Immobile (I), 11' Insigne (I), 19' st M. Carvalho (F)

Ammoniti: 16' st M. Carvalho (F)

Espulsi: nessuno