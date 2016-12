Brasile 2014, amichevoli: goleada Francia, Giamaica annientata

11:00 - Tutto fin troppo semplice per la Francia che nell'ultima amichevole in vista del Mondiale strapazza 8-0 la Giamaica a Lille. La Nazionale transalpina passeggia agevolmente sulle ceneri della squadra allenata dal tedesco Schafer grazie alle doppiette di Benzema, Griezmann e Matuidi e alle reti di Giroud e Cabaye. I Bleus, che non sembrano risentire dell’assenza di Ribery, mandano un messaggio importante in vista del Mondiale.

Deschamps schiera dal primo minuto il tridente composto da Benzema, Giroud e Valbuena con Sissoko in mezzo al campo e Pogba in panchina. Passano 17 minuti e la Francia è già in vantaggio con Cabaye che trova la rete sugli sviluppi di una punizione calciata da Valbuena. Tre minuti dopo arriva il raddoppio firmato da Matuidi col sinistro. Al 37' si sblocca Benzema con uno splendido destro a giro dal limite: l'attaccante del Real non andava a segno dall'andata delle semifinali di Champions col Bayern Monaco, vinta 1-0 dalle Merengues. A fine primo tempo attimi di nervosismo tra Evra e il ct della Giamaica, Schafer. Ad inizio ripresa arriva la rete di Giroud del 4-0 che mette dentro col piatto su assist di Benzema. Al 63' proprio l'attaccante del Real trova la doppietta con un destro da fuori area: sesto gol nelle ultime sei gare con la maglia dei Bleus. Al 66' doppietta anche per Matuidi con una girata vincente in area. Deschamps inserisce Pogba e Griezmann ed è proprio il giocatore della Real Sociedad a mettere il sigillo sull'8-0 con due reti da rapinatore d'area.