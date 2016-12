Brasile 2014, amichevoli: Brasile ok, Germania esagerata

23:39 - Nelle amichevoli pre Mondiali il Brasile batte 1-0 la Serbia a San Paolo con gol decisivo di Fred nella ripresa, ma non convince, mentre la Germania travolge 6-1 a Mainz l'Armenia. Per i tedeschi doppietta finale di Gotze e gol anche per il laziale Miroslav Klose, che è diventato il più grande cannoniere di sempre della nazionale teutonica. Ma è una vittoria amara per l'infortunio alla caviglia del gioiello Marco Reus .

A San Paolo il Brasile vince ma non convince, contro una Serbia solida e ordinata. Nel primo tempo la Seleçao di Scolari non è praticamente mai pericolosa mentre gli slavi hanno una grande chance con Mitrovic, che tutto solo in area non inquadra la porta di testa. Anche nella ripresa il Brasile fatica, con un ritmo di gioco lento e compassato, ma al 58' trova il gol partita: lancio dentro l'area, Fred sorprende il disattento Ivanovic, stoppa di petto, scivola, ma da terra riesce comunque ad insaccare col destro sull'uscita di Stojkovic. La Serbia non ci sta e poco prima della mezzora si rende pericolosa con un'incornata di Jojic che scheggia il palo esterno, e col pimpante Markovic che conclude però tra le braccia di Julio Cesar. Scampato il pericolo il Brasile si ributta in avanti, ad Hulk viene negato un gol regolare per fuorigioco inesistente e poi nel recupero Lukac è super sul colpo di testa di Jo, ma il punteggio non cambia: finisce 1-0.

A Mainz laricevenell'ultimo test prima di partire per il Brasile. All'intervallo la situazione è bloccata, 0-0, ma il ct tedescoè costretto a inserireal posto d, portato subito in ospedale per una brutta distorsione alla caviglia sinistra. Nella ripresa la partita si accende: al 52'porta avanti la Germania con una bella deviazione di tacco ma al 69'fa 1-1 su rigore. Il pari dura solo due minuti perchè in poco tempo i tedeschi fan tre gol: al 71'fa 2-1, al 73'segna da due passi dopo aver preso la traversa e al 76' l'attaccante dellafirma il poker di testa in tuffo diventando così il, uno in più di. Ci pensae, con due reti nel finale, a fissare il risultato sul 6-1.