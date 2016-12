Brasile 2014, amichevoli: Alvarez-Messi, è super Argentina

00:10 - L'Argentina mostra una buona forma in vista del Mondiale in Brasile che la attende tra una settimana. Gli uomini di Sabella battono 2-0 la Slovenia in amichevole. Sblocca la partita Ricky Alvarez al 12', l'interista fa partire un potente sinistro dal limite dell'area che trova l'angolino. Nella ripresa entrano i big: Di Maria, Aguero e Messi e proprio loro tre collezionano l'azione del definitivo 2-0, conclusa da un sinistro della Pulce al 61'.

Il ct Sabella si affida dal primo minuto all'inedita coppia d'attacco Lavezzi-Alvarez, lasciando a riposo tutti i titolari. E' proprio dal piede sinistro dell'interista che al 12' arriva il vantaggio dell'Albiceleste, il suo tiro trova l'angolino. Il ritmo cala ma la Slovenia non riesce mai ad impensierire Romero. Nella ripresa entrano tutti i big, Di Maria, Aguero e Messi. E solo quattro minuti dopo il loro ingresso in campo arriva il secondo gol. Splendido il pallonetto di Di Maria che pesca in area la testa di Aguero, che al volo serve l'accorrente Messi che di sinistro insacca. L'unico problema per la "Pulce" è l'ennesimo conato di vomito, che provoca sempre più di una preoccupazione nel suo staff e tra i tifosi. Per il resto non ci sono più emozioni, se non una punizione dello stesso Messi a tempo quasi scaduto che sorvola il palo. L'Argentina è pronta per essere tra le protagoniste in Brasile. Esordio il 15 giugno a Rio de Janeiro contro la Bosnia.