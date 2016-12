Brasile 2014, Algeria-Russia 1-1: Capello eliminato, africani agli ottavi

01:02 - Finisce al girone l'avventura a Brasile 2014 della Russia di Fabio Capello. A condannare l'ennesima nazionale europea all'eliminazione prematura è stata l'Algeria di Halilodzic, grazie all'1-1 maturato all'Arena de Baixada di Curitiba. Vantaggio immediato per i russi con un colpo di testa di Kokorin al 6', ma nella ripresa un'uscita maldestra di Akinfeev regala il pari a Slimani (60'). Con questo punto "Les Fennecs" trovano la Germania agli ottavi.

LA PARTITA

Quello in Brasile non è il Mondiale per l'Italia e gli italiani, ma nemmeno per buona parte dell'Europa. E' il Mondiale delle squadre emergenti, giovani e con gamba come l'Algeria che per la prima volta supera il primo turno, al quarto tentativo. Lo fa con merito, conquistandosi un ottavo prestigioso contro la Germania recuperando lo svantaggio con la Russia e legittimando il secondo posto dietro al Belgio. "Les Fennecs" o volpi del deserto hanno avuto la meglio su una volpe vecchio stile come Fabio Capello, il terzo ct italiano a lasciarci il pelo sul campo e non senza meritarlo. Condannato da due episodi sfortunati del suo portiere, è vero, ma dopo aver fatto seminato troppo poco per raccogliere altro.Con la Russia, prossimo Paese ospitante, sono sette le selezioni europee a non aver superato la fase a gironi. Dopo Spagna e Italia è sicuramente il ko più sorprendente arrivato in un girone sulla carta non irresistibile. Gran parte del merito, va sottolineato più e più volte, va all'Algeria di Halilodzic, spumeggiante, preparata tatticamente e soprattutto tecnicamente, arrivata in Brasile forse con la selezione più forte della sua storia per qualità. Si sono viste, pur con la partenza ad handicap per il gol, gran gol, di testa di Kokorin al 6' su perfetto cross di Kombarov dalla sinistra. Uno shock durato fino a metà tempo in cui però la Russia non ha saputo affondare il coltello nella ferita, accontentandosi di un break di Shatov al 26' e nulla più. Il secondo spavento, al contrario, ha piano piano svegliato gli africani dal loro torpore accumulando coraggio da sfoggiare nella ripresa.

Così è stato e proprio nei secondi 45' di Curitiba "Les Fennecs" hanno saputo risalire la china e conquistare sul campo la storica qualificazione agli ottavi. Lo hanno fatto aumentando il ritmo fino ai crampi degli uomini chiave come Djabou, Slimani e Feghouli, ma soprattutto cercando spesso l'uno contro uno puntando sulla tecnica di base e sugli esterni. Risultato: due ammonizioni per i due terzini russi nel primo quarto d'ora e su una delle punizioni il gol di Slimani con la collaborazione del disastroso Akinfeev in uscita. Dopo l'1-1 la Russia ha provato a rimettere fuori la testa dal proprio guscio, fallendo. Il cambio di ritmo non c'è stato lasciando il posto a una resa inevitabile.

La resa di un calcio, quello proposto da Capello, risultato un po' vecchio, non completamente adatto alla situazione e all'ambiente. Certo condizionato dagli errori dei singoli, ma comunque sopraffatto sia dall'Algeria che dalla rivedibile Corea nella prima giornata. Allora è giusto che a far festa siano i biancoverdi. Loro il loro Mondiale l'hanno già praticamente vinto e la festa al 90' è lì a dimostrarlo.



LE PAGELLE

Bentaleb 7 - Un muro a centrocampo che ha complicato la vita ai russi. Si esalta nella battaglia e ogni pallone lo combatte come fosse l'ultimo del Mondiale. Vince lui ogni duello personale.

Akinfeev 4 - E' un po' come sparare sulla Croce Rossa, ma è difficile non puntargli il dito contro. Dopo la papera contro la Corea, si rende protagonista di un'uscita a vuoto che costa il pareggio dell'eliminazione. Con dei compagni che non lo salvano segnando, diventa il caprio espiatorio.

Feghouli 7 - Dà qualità al gioco degli africani con accelerazioni e tecnica. Tiene in apprensione i lenti difensori russi per tutta la partita, anche coi crampi.

Capello 5 - La sua Russia esce a testa bassa, con o senza le papere. Non ha proposto un calcio moderno, anzi, e la scenata di disapprovazione contro gli arbitri a fine partita ne amplifica il disastro.

Slimani 7 - Non era la punta titolare, poi è cambiato qualcosa. Due gol per lui in due partita dal primo minuto, la qualificazione porta il suo nome.



IL TABELLINO

ALGERIA-RUSSIA 1-1

MARCATORI: 6' Kokorin (R), 60' Slimani (A)

ALGERIA (4-2-3-1): Mbolhi 6,5; Mandi 6, Belkalem 7, Halliche 6, Mesbah 6,5; Medjani 6,5, Bentaleb 7; Feghouli 7, Brahimi 7 (71' Yebda 6), Djabou 6,5 (77' Ghilas 6); Slimani 7 (91' Soudani sv). A disp.: Mohammed, Ghoulam, Bougherra, Lacen, Zeammouche, Cadamuro, Taider, Mahrez, Mostefa. All.: Halilodzic 7.

RUSSIA (4-2-3-1): Akinfeev 4; Kozlov 5,5, Berezutski 5, Ignashevich 5, Kombarov 6; Glushakov 6 (46' Denisov 5,5), Fayzulin 5; Samedov 5,5, Kokorin 6, Shatov 5,5 (67' Dzagoev 5); Kerzhakov 6,5 (81' Kanunnikov 5,5). A disp.: Shchennikov, Semenov, Lodygin, Granat, Mogilevetc, Ryzhikov, Zhirkov, Ionov. All.: Capello 5.

ARBITRO: Cakir (Turchia) 6

AMMONITI: Mesbah, Ghilas, Cadamuro (A); Kombarov, Kozlov (R)