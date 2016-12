22 giugno 2014 Bosnia, il Mondiale è appena cominciato e già finito: la Nigeria passa con Odemwingie A Cuiabà decide una rete dell'attaccante dello Stoke City al 29'. Le Super Aquile vedono gli ottavi. Annullato per fuorigioco inesistente un gol a Dzeko Tweet google 0 Invia ad un amico

08:12 - Una brutta Bosnia perde anche contro la Nigeria ed è eliminata dal Mondiale. Nel match giocato a Cuiabà, valido per la seconda giornata del gruppo F, le Super Aquile del ct Keshi vincono 1-0 grazie alla rete di Odemwingie nel primo tempo e vincono con merito contro la squadra di Susic, apparsa ancora una volta molle e imballata nonostante il talento di Pjanic e Dzeko. Sullo 0-0 la Bosnia può recriminare per un gol annullato per fuorigioco, inesistente, a Dzeko.

LA PARTITA



La Nigeria parte forte, spinta dalla velocità di Musa e Emenike sulle corsie, mentre la Bosnia si appoggia al talento di Pjanic e Misimovic in mezzo al campo. Al 21' la squadra di Susic trova il gol con Dzeko, che batte Enyeama, ma l'arbitro annulla per fuorigioco poi rivelatosi inesistente sul bellissimo filtrante di Pjanic. Poco dopo ancora Dzeko smarcato davanti al portiere, tira a botta sicura ma Enyeama mette in angolo. Gol mancato, gol subito: al 29' Emenike va via sulla destra, supera Spahic con le maniere forti, poi mette dietro per Odemwingie che di prima intenzione trafigge Begovic per l'1-0. Al 39' è Musa a tentare fortuna, gran botta da fuori ma Begovic ma si salva in due tempi.



Nella ripresa la musica non cambia, con la Nigeria che cerca di colpire in contropiede e la Bosnia che fatica a fare gioco. Al 61' Begovic è bravo in uscita su Emenike prima, e sul gran tiro di Babatunde poi, e ancora al 65' mettendo in angolo sul tiro sul primo pallo dell'incontenibile Emenike. Nel finale, con la forza della disperazione, la Bosnia si butta in avanti e sfiora il pari con Dzeko. Al 91' la girata di testa su cross di Pjanic è centrale mentre al 93' Enyeama si salva con l'aiuto del palo sulla conclusione sporca della punta del Manchester City. Bosnia eliminata, Nigeria ad un passo dagli ottavi.



Nel prossimo e ultimo turno, mercoledì 25 giugno alle 18, la Nigeria sfiderà l'Argentina a Porto Alegre mentre la Bosnia giocherà per l'onore contro l'Iran a Salvador.



LE PAGELLE



Pjanic 6 - Direttore di un'orchestra piuttosto sconclusionata: mette in mostra solo sprazzi della sua tecnica e spesso sembra predicare nel deserto. Alla lunga si spegne anche lui nella confusione bosniaca.



Lulic 5 - Il grande assente di serata. Mai uno spunto, mai un guizzo: galleggia nella sua zona sbagliando molto. Irriconoscibile, fino al cambio, che arriva presto, al 58'.



Dzeko 5,5 - Il gol l'aveva fatto, sullo 0-0, ingiustamente annullato per fuorigioco: da lì in poi si intristisce, muovendosi poco e sprecando qualche bella palla. Nel finale è anche sfortunato, quando Enyeama devia il suo tiro sul palo. Può fare sicuramente meglio.



Emenike 7,5 - Il migliore in campo: i difensori bosniaci non lo prendono mai. Gioca a velocità doppia rispetto agli avversari, sfondando a ripetizione, in collaborazione con Musa, sulla fascia destra. E non a caso serve proprio da lì l'assist per il gol che decide la partita.



Onazi 6,5 - Prestazione di sostanza e personalità: al fianco di Obi Mikel rende al meglio, cercando la via del gol con parecchi tiri dalla distanza, quasi sempre ben indirizzati. In crescita.



IL TABELLINO



Nigeria-Bosnia 1-0

Rete: 29' Odemwingie (N).

Nigeria (4-2-3-1): Enyeama 7; Ambrose 6, Omeruo 6, Oshaniwa 6, Yobo 6,5; Babatunde 6,5 (75' Uzoenyi sv), Mikel 6; Onazi 6,5, Emenike 7,5, Musa 6,5 (65' Ameobi 6); Odemwingie 6,5. A disp.: Agbim, Ejide, Egwuekwe, Oboabona, Odunlami, Azeez, Gabriel, Moses, Uchebo, Nwofor. All.: Keshi 6,5.

Bosnia (4-2-3-1): Begovic 6,5; Mujdza 6, Spahic 5, Sunjic 5,5, Besic 5,5; Hajrovic 5,5 (57' Ibisevic 5,5), Lulic 5 (58' Salihovic 6); Medunjanin 5 (64' Susic 5,5), Misimovic 5,5, Pjanic 6; Dzeko 5,5. A disp.: Avdukic, Fejzic, Bicakcic, Kolasinac, Vranjes, Vrsajevic, Hadzic, Ibricic, Visca. All.: Susic 5.

Arbitro: Peter O'leary 5.

Ammoniti: Mikel (N), Medunjanin (B).

Note: angoli 4-4. Rec.: pt 1', st 3'.