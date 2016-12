1 luglio 2014 Belgio-Usa, riecco l'invasore italiano con la maglia di Superman Dopo 4 anni Mario Ferri è riuscito ancora una volta a entrare sul terreno di gioco. Sulla maglietta due hashtag: #savefavelaschildren e #cirovive Tweet google 0 Invia ad un amico

01:08 - Nel 2010 aveva la stessa maglietta di Superman pro Antonio Cassano e le sue scorribande lo avevano portato a invadere il campo di Pescara in occasione di Italia-Olanda, quello di Genova dove si giocava Sampdoria-Napoli, ma soprattutto eluse le deboli attenzioni della sicurezza dello stadio di Durban per correre sul manto erboso dove era in corsa la semifinale tra Spagna e Germania. Quattro anni dopo e con una condanna a 10 mesi di carcere e un divieto di accesso agli stadi fino al 2018, Mario Ferri ha riconquistato la ribalta, entrando sul terreno di gioco al 16' di Belgio-Usa. Questa volta sulla maglietta di Superman due hashtag: #savefavelaschildren e #cirovive