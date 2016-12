Beckham esplora l'Amazzonia in moto 

18:48 - David Beckham è salito in sella a una Triumph Bonneville "customizzata" per un raid attraverso l'Amazzonia. Lo Spice Boy ha utilizzato la stessa moto di alcune delle più grandi icone di tutti i tempi, dalle leggende di Hollywood come Elvis, Steve McQueen, Marlon Brando e Clint Eastwood, fino a quelle dei giorni nostri come George Clooney e Pink. Becks è protagonista di un documentario realizzato dalla Bbc dal titolo "Beckham into the unknown" in cui affronta assieme ad alcuni amici avventure e pericoli nel cuore della foresta amazzonica proprio nei giorni in cui inizia il Mondiale di calcio brasiliano.