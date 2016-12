Balotelli: "Punto in alto, voglio il Mondiale" 

13:11 - "Voglio il titolo mondiale". Mario Balotelli, e siamo alla vigilia di Italia-Costarica, lancia il suo proclama. "Non voglio essere la stella del Mondiale, io punto al titolo, che vale più della Champions". Parole impegnative. "Battere la Costarica sarà difficile, dovremo dare il 200 per cento". E sul futuro al Milan o lontano dal Milan, lascia aperta la porta dell'addio: "Deciderò dopo la fine del Mondiale".



Ed ecco la conferenza stampa di SuperMario.

"Abbiamo studiato al video il Costarica, squadra molto solida. Dobbiamo rispettarla, dovremo dare il 200 per cento per vincere e poi vedremo" .

Mario, come vivi questo Mondiale?

"lo lo vivo in modo molto tranquillo. Spero di fare più gol possibile, ma l'importante è che la squadra vinca".

Sei cambiato in questo Mondiale. Come?

"Il Mondiale è più importante di un campionato, di un Pallone d'oro, di una Champions League. Non sono cambiato, sono concentrato".

Sei cambiato, per esempio con la promessa di matrimonio a Fanny.

"La promessa ci sarebbe stata comunque, che cosa c'entra col Mondiale?".

Unico attaccante, ti senti solo?

"Io mi sento di voler giocare, se gioco sono contento. Tutto qui".

Sorpreso del successo della Costarica contro l'Uruguay?

"No, per niente. Ho visto una bella partita e una grande vittoria. Che non mi ha sorpreso. La Costarica è una grande squadra".

In queste ore a Milano si parla del tuo futuro.

"Io in queste ore penso solo alla maglia azzurra. Il mio futuro si deciderà quando sarà il momento".

Neymar, Balotelli... Chi sarà la stella del Mondiale?

"La stella io spero che sia l'Italia. Non Balotelli. Il mio obiettivo è di dare una mano alla Nazionale per vincere il Mondiale".

Il Pallone d'oro quanto ti interessa?

"Il Pallone d'oro è un onore. Ma in questo momento non mi interessa. Mi interessa il Mondiale".

Cosa temi del Costarica?

"Ho visto la partita del Costarica, ma francamente non ho visto in particolare un giocatore o un altro. Ho visto l'insieme della squadra".