Balotelli: "Ancora tutti uniti: forza Italia!"

15:17 - "Tutti insieme per questa grande impresa calcistica: FORZA AZZURRI!": il tweet di Mario Balotelli non potrebbe essere più carico di energia positiva, per la Nazionale e per tutta la nazione. Tre righe, 140 caratteri per avvisare l'ambiente: l'Italia c'è, Mario anche e vuole ripetere la super prestazione proposta contro l'Inghilterra. La squadra è nelle sue mani: in senso lato, calcisticamente parlando, lo è tutto il Paese.

Dopo la scherzosa richiesta di un bacio ("ovviamente sulla guancia") da parte della Regina Elisabetta, ecco che Mario si fa serio e sprona i suoi. "Insieme" e "forza Azzurri" sono i termini più usati: ma in assoluto, la parola che più ricorre in questo Mondiale "Balotelliano" è "TUTTI". Quelli che lo hanno criticato, quelli che lo volevano fuori dai 23: quelli che invece lo hanno tifato, sostenuto e incitato. Insomma, proprio tutti. Come tutti vogliamo ancora una sua grande prestazione, per coronare un sogno non così lontano: circa 2000 km, la distanza tra Recife e... Rio de Janeiro.

IL TWEET DI "SUPERMARIO"

E oggi è un altro grande giorno! Tutti insieme mettiamocela tutta e proviamoci in questa grande impresa calcistica! FORZA AZZURRI!

— Mario Balotelli (@FinallyMario) 20 Giugno 2014