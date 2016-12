Balotelli accoglie Fanny in Brasile: ora è completo

22:48 - Un semplice post su Instagram e su Twitter, due ragazzi che si ritrovano. Non due qualunque, ovviamente: Balotelli e Fanny Neguesha, nonostante le mille voci delle loro crisi, sono ancora lì. Insieme, stavolta in Brasile, con le mani a tapparsi la bocca a vicenda: una scena da semplici, giovani innamorati. Ora Mario è completo, e che dedichi alla sua bella molte reti. All'Italia intera non dispiacerebbe.

Sempre su Instagram, stavolta attraverso un video, Balotelli rivela di essere tornato su Facebook dopo due anni: "Il nome della pagina è Mario Balotelli Official, seguitemi".