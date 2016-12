08:37 - Tra pochi mesi, sarà la signora Balotelli. Per ora, Fanny Neguesha si limita a portare fortuna al suo fidanzato. Sì, perché in tribuna, insieme alle altre compagne dei protagonisti in campo, c'era anche lei, la futura sposina. Con la maglia numero 9 sulle spalle, e un sorriso che mostra tutta la felicità per un momento davvero unico nella vita di una donna.