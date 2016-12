Argentina, speranza per Di Maria: possibile recupero per la finale

00:11 - Uscito al 33' del quarto di finale contro il Belgio, Angel Di Maria ha rimediato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. E' questo l'esito degli esami a cui è stato sottoposto il centrocampista dell'Argentina, che certamente dovrà saltare la semifinale contro l'Olanda. Si riaccende però una minima speranza per un recupero miracoloso in vista dell'eventuale finale, in programma domenica prossima.