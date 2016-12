Argentina, Sabella: "Serve la partita perfetta" 

14:47 - Alejandro Sabella tiene alta la concentrazione in casa Argentina. Il ct va cauto alla vigilia della finalissima con la Germania: "La situazione rispetto allo 0-4 con la Germania del 2010 è diversa, ora siamo una squadra più prudente e che cerca la vittoria attraverso strade differenti. Ma certo domani per vincere ci vuole la partita perfetta". L'allenatore sembra avere la ricetta per battere i tedeschi: "Occupare gli spazi e ripartire"-

Il tecnico dell'Argentina Alejandro Sabella, che porta con sè in conferenza stampa il rincalzo Basanta per non far prendere un'altra multa all'Afa, cerca di mostrarsi prudente alla vigilia di quella che definisce "la giornata più importante della mia vita professionale, anche se in Brasile ho già vinto (in casa del Cruzeiro ndr) una Coppa Libertadores con l'Estudiantes". "Ma questa è una partita molto particolare - aggiunge -, ed esserci arrivato mi ha dato grande soddisfazione anche se il principale merito è dei giocatori. Ora manca l'ultimo passo".

Il ct ha le idee chiare, la sua squadra dovrà giocare così per vincere: "Contro la Germania bisognerà occupare rapidamente gli spazi e principalmente tirare fuori una grande prestazione. Loro hanno un sistema di gioco molto elaborato e noi dovremo impedirne lo sviluppo, e poi ripartire. Loew ha detto che la nostra difesa è molto più solida rispetto al passato? In effetti ora occupiamo di più gli spazi laterali e questo ci ha dato maggiore equilibrio rispetto a quando giocavamo con tre centrali".

Cosa significherebbe un'eventuale vittoria mondiale per il calcio argentino? "Sarebbe un motivo di gioia enorme per tutti - risponde -: per la gente, per i giocatori e per i club, perché un Mondiale è il massimo. Sarebbe una cosa che avrebbe molti riflessi positivi".

Sabella darà addio alla Nazionale, ma il ct non dà l'ufficialità: "Il mio futuro è un tema irrilevante - risponde il ct - perche' ora bisogna pensare solo alla finale di domani, che dal punto di vista professionale, lo ripeto, è il punto più importante della mia carriera e mi inorgoglisce ancora di piu' esserci riuscito in Brasile, il paese che ha fatto la storia del calcio e ha vinto di più".

Su Di Maria, il ct non scioglie le riserve: "Vediamo come evolve la situazione, sarà importante l'allenamento di rifinitura - spiega Sabella -. Sarà comunque una decisione che prenderò all'ultimo minuto".



MESSI: "CREDIAMOCI"

"Domani giocheremo la partita più importante della nostra vita con questa maglia. I miei sogni e le mie speranze si stanno tramutando in realtà grazie al sacrificio e al lavoro di un gruppo che ha dato tutto dal primo giorno, credendoci sempre". Dalla propria pagina Facebook ufficiale, Lionel Messi 'si fa vivo' alla vigilia della finale mondiale al Maracanà, Germania-Argentina, cercando di spiegare pensieri e sensazioni prima di una giornata così importante. "Dobbiamo crederci - scrive ancora 'la Pulce'- per la nostra gente, per tutti gli argentini, per coloro che ci hanno fatto arrivare fin qui. Pero' il sogno non è finito, domani vogliamo vincere e siamo pronti per questo! #VamosArgentina #allin". Una curiosità: sia la nazionale argentina che Diego Maradona, presente a Rio come opinionista tecnico della tv venezuelana, alloggiano nello stesso albergo a Barra da Tijuca, ma per ora non ci sono stati contatti.