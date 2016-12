Argentina, Sabella avverte il Belgio: "Non abbiamo ancora espresso il massimo"

19:30 - Alla vigilia della semifinale col Belgio, Sabella avverte i rivali e spiega che l'Argentina non si è ancora espressa al massimo: "Non abbiamo giocato come avremmo potuto, non abbiamo toccato il livello che ci aspettavamo. Abbiamo vinto con risultati risicati, ma è un Mondiale molto equilibrato". Il c.t. Albiceleste, comunque, non sottovaluta i Diavoli Rossi: "Dovremo stare molto attenti perché hanno grandi individualità, è una squadra molto forte".

Oltre a Basanta, che sabato giocherà al posto dello squalificato Rojo, non dovrebbero esserci altre novità in formazione: "Ce l'ho in testa - spiega Sabella -, ma non l'ho ancora comunicata ai giocatori". Davanti, dunque, giocheranno Lavezzi, Messi e Higuain, ma il c.t. esalta Palacio per sottolineare lo spirito di squadra: "Dobbiamo ringraziare Messi per quello che sta facendo, ma se Rodrigo non avesse rubato quel pallone a Lichtsteiner per lanciare poi Leo, con la Svizzera non avremmo segnato. Questo significa che abbiamo una squadra".



Il futuro di Sabella potrebbe essere legato dall'esito di questo Mondiale, anche se il tecnico non ci pensa e prova a smorzare l'entusiasmo intorno alla Seleccion: "Non bisogna giudicare il lavoro per un risultato positivo o negativo. Gli argentini pensano sempre di essere meglio di quello che siamo. Diciamo sempre che siamo i migliori del mondo, lo dicevano anche a me quando ero piccolo, ma i campioni del mondo erano gli altri. Le partite non si vincono a parole, prima bisogna giocarle".