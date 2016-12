Argentina, Messi: "Sogno di vincere il Mondiale"

18:54 - “Sarebbe un sogno poter vincere il Mondiale, e per come stanno andando le cose credo che possiamo farcela”. A rivelarlo è Lionel Messi, attaccante dell’Argentina, una delle alla vittoria finale della competizione. Il campione del Barcellona ha parlato a Depor Tv dove ha espresso anche un desiderio la sua eventuale finale: “Magari potrei giocare contro Neymar”. Intanto si prepara all’esordio del 16 giugno contro la Bosnia.

Messi ci crede e lo afferma apertamente: “Credo di aver imparato cosa ho fatto di sbagliato nelle precedenti edizioni per non ripetere gli stessi errori. Ho voglia di vincere e sono deciso a dare battaglia”. La speranza per i tifosi argentini è che la Pulce non riaccusi i problemi fisici che lo stanno attanagliando da qualche mese a questa parte.