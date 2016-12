Argentina, Messi: "Il Mondiale? Lo sogno da bambino"

14:39 - "Per un giocatore non c'è niente di meglio che vincere un Mondiale. E' un qualcosa che si sogna da quando si è bambini e che non svanisce mai". Lionel Messi è carico in vista della semifinale di San Paolo contro l'Olanda e sente che i tifosi della Seleccion si aspettano il massimo da lui: "E' un grande onore essere il capitano dell'Argentina. Voglio ripagare questa fiducia portando la Seleccion alla conquista della Coppa del Mondo".