Argentina, Messi: "Brasile? Meglio che ci eviti..."

16:40 - Tono scherzoso, ma nemmeno troppo. Lionel Messi ha assistito davanti alla tv alla gara inaugurale del Mondiale tra Brasile e Croazia e ha voluto postare su Facebook un messaggio 'minaccioso': "La Coppa del Mondo è iniziata, non vedo l'ora di scendere in campo - le parole apparse sul profilo del fuoriclasse argentino -. Buona fortuna a tutti i miei compagni brasiliani del Barcellona. Ma facciano in modo di evitarci...".



Il post è stato accompagnato da una foto alla televisione nella sua stanza d'albergo, presso la Cidade do Galo di Belo Horizonte dove è in ritiro con l'Argentina. Di certo a Messi, che esordirà il 16 giugno alle ore 00.00 al Maracanà contro la Bosnia, il rigore assegnato dall'arbitro Nishimura per l'inesistente fallo di Lovren su Fred non sarà andato giù.