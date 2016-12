Argentina, Maradona canta: "Io più grande di Pelè"

16:45 - Diego Armando Maradona si prende la scena e, in attesa della finale del Mondiale fra la sua Argentina e la Germania, fa breccia nel cuore degli addetti ai lavori. Come? Improvvisandosi cantante. Il Pibe è giunto all'International Broadcast Center, il luogo di ritrovo della stampa, e ha intonato due motivetti. Prima il classico "Brazil, decime che se siente" in riferimento al 7-1 subito dalla Seleçao, poi il più vanitoso "Maradona più grande di Pelè".

Maradona, che a questa Coppa del Mondo è anche opinionista della tv venezuelana 'Telesur', è stato accolto con un boato dai cronisti argentini. Prima ha diretto il coro di sfottò nei confronti della nazionale verdeoro ("Brasile, dimmi cosa si prova..."), poi si è esposto in prima persona. Non sarà un'ugola d'oro, ma i suoi concetti sono apparsi chiari e provocatori come sempre GUARDA IL VIDEO