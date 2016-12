5 luglio 2014 Argentina, il Mondiale di Di Maria è finito con il Belgio: strappo muscolare Gli esami non hanno lasciato dubbi: il centrocampista del Real Madrid non giocherà la semifinale e nemmeno l'eventuale finale Tweet google 0 Invia ad un amico

23:21 - Tegola per l'Argentina: il Mondiale di Angel Di Maria è finito dopo che è stato costretto a uscire al 33' della sfida con il Belgio per un infortunio muscolare e gli esami hanno evidenziato uno strappo. Non può recuperare per la semifinale e per l'eventuale finale. Il giocatore offensivo aveva lasciato il campo sulle proprie gambe, ma con un borsa del ghiaccio sulla coscia destra. Il ct Sabella: "Un infortunio pesante".