7 luglio 2014 Argentina, guarda come erano da piccoli i campioni della Seleccìon In questa foto le stelle della squadra di Sabella quando hanno cominciato a muovere i primi passi da calciatori Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:05 - Ora solo lì in Brasile ad appena due passi dal sogno di diventare campioni del mondo 28 anni dopo l'Argentina di Maradona. Un sogno che hanno cullato sin da piccoli, quando hanno mosso i primi passi nel calcio. In questa foto pubblicata sul profilo twitter della giornalista Maia Pelman, ecco i calciatori argentini da bambini, come mai li avete visti prima. Da sinistra: Rodrigo Palacio, Javier Mascherano, Martin De Michelis (prima fila), Fernando Gago, Lionel Messi, Sergio Aguero (seconda fila), Ricky Alvarez, Angel Di Maria, Gonzalo Higuain (terza fila), José Basanta, Ezequiel Lavezzi, Ezequiel Garay (ultima fila).