Argentina-Germania, atto III: in Messico il trionfo argentino, a Roma vendetta tedesca

19:50 - Domenica al Maracanà Argentina e Germania si troveranno una di fronte all'altra per la terza volta in una finale Mondiale. Quella di Rio de Janeiro è la più classica resa dei conti, visto che il bilancio dei due precedenti è una vittoria per parte. In Messico nel 1986, l'Argentina di Maradona la spuntò per 3-2 (gol di Brown, Valdano a Burruchaca, di Rummenigge e Voeller per i tedeschi), quattro anni più tardi a Roma la vendetta teutonica si concretizzò grazie a un rigore di Brehme a 4' dalla fine