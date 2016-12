18 giugno 2014 Aranguiz e Vargas mandano a casa le Furie Rosse: le pagelle di Spagna-Cile Ottima prova collettiva dei cileni, tra gli spagnoli male Xabi Alonso, Casillas, Diego Costa e Pedro di ANDREA GHISLANDI Tweet google 0 Invia ad un amico

23:36 - Dopo il disastro contro l'Olanda, la Spagna si ripete e dice addio ai Mondiali. Tra i protagonisti in negativo ancora Casillas e Diego Costa, ma il peggiore della serata è Xabi Alonso. Super partita del Cile, trascinato da Aranguiz, autore di un gol e di un assist. Sanchez e Vargas sugli scudi.

IL TABELLINO



SPAGNA-CILE 0-2

Reti: 20' Vargas (C), 43' Aranguiz (C)

Spagna (4-2-3-1): Casillas; Azpilicueta, Ramos, Javi Martínez, Jordi Alba; Xabi Alonso (Koke 46'), Busquets; Iniesta, Pedro (Cazorla 76'), Silva; Diego Costa (Torres 64'). A disp.: De Gea, Reina, Albiol, Piquè, Juanfran, Fabregas, Martinez, Mata, Xavi, Villa. All.: Del Bosque.

Cile (4-4-2): C. Bravo; Isla, Medel, Jara, Silva, Mena; Marcelo Diaz, Vidal (Carmona 88'), Aranguiz (Gutierrez 64'); Sanchez, Vargas (Valdivia 84'). A disp.: Herrera, Toselli, Rojas, Albornoz, Fuenzalida, Bausejour, Orellana, Paredes, Pinilla All.: Sampaoli

Arbitro: Mark Geiger

Espulsi: Nessuno.

Ammoniti: X. Alonso (S), Vidal (C), Mena (C).

Note: angoli 7-1. Rec.: pt 2', st 6'