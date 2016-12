Amichevoli: Germania-Camerun, pari spettacolo

23:00 - Germania-Camerun regalano uno splendido assaggio di quello che ci aspetta nei prossimi Mondiali in Brasile. Perché l'amichevole di lusso, in scena a Moenchengladbach, si conclude con uno spettacolare 2-2 e manda segnali importanti alle avversarie nei gironi di queste squadre. Il primo è la conferma che i tedeschi hanno un potenziale offensivo impressionante e restano tra i grandi favoriti per la vittoria finale, mentre gli africani possono - ancora una volta - contare su un giocatore straordinario come Samuel Eto'o, capace di fare sempre la differenza.

I tedeschi di Loew partono forte e nei primi minuti vanno vicinissimi al gol in tre occasioni: prima con Ozil, poi colpendo una traversa e un palo rispettivamente con Mertesacker e Gotze. Con il passare dei minuti però il Camerun prende coraggio e nel finale del primo tempo rischia addirittura di passare in vantaggio con Eto'o, che viene fermato bene da Weidenfeller.

La ripresa regala un vero proprio show: al 63' gli africani sbloccano il risultato grazie a una zampata del solito Eto'o sul cross di Choupo-Moting. Ma alla Germania bastano meno di tre minuti per riaggiustare il punteggio con un'incornata di Muller. E al 71' ancora tedeschi in gol: questa volta è Schurrle a sfruttare al meglio un assist di Podolski. La partita sembra ormai segnata e invece gli africani hanno uno scatto d'orgoglio: al 78' è Choupo-Moting a trovare il definitivo pareggio, con un gran diagonale di sinistro in area che lascia immobile la difesa alemanna.