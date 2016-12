Amichevoli: Francia bloccata dal Paraguay, giallo Ribery

10:54 - La Francia non va oltre l'1-1 contro il Paraguay nell'amichevole pre-Mondiale che si disputa all’Allianz Riviera di Nizza. La formazione di Didier Deschamps passa in vantaggio solo nel finale, all'82', grazie a Griezmann. Sette minuti dopo, però, i sudamericani pareggiano con colpo di testa di Victor Caceres, che supera Lloris sugli sviluppi di un calcio di punizione. Un risultato non proprio confortante, che si aggiunge alla preoccupazione per la condizione fisica di Ribery.

L'esterno del Bayern, infatti, soffre da diverso tempo di un fastidioso mal di schiena e potrebbe non essere in condizione di giocare la Coppa del Mondo in Brasile. Entro domani sera il ct francese dovrà diramare la lista definitiva dei 23 convocati e solo allora si saprà se Ribery riuscirà a farne parte.