Allarme sul Mondiale: hanno provato a truccare alcune gare. Ma l'Italia è salva

11:55 - Prima di iniziare è già scandalo. Il capo della sicurezza Fifa, Ralf Mutschke, ha lanciato l'allarme a 13 giorni dall'avvio del torneo. Mutschke ha detto alla BBC che giocatori e arbitri sarebbero stati contattati per tentare di manipolare i risultati di alcune partite. Ha comunque anche dichiarato: "Posso solo dire che le squadre del gruppo D non fanno parte del gruppo che presenta i maggiori rischi". Quindi l'Italia è salva. Sospiro di sollievo.

Mutschke ha anche affermato che la Fifa sta accompagnando da vicino alcune nazionali. Non ha però specificato di quali si tratta. Ci rassicura il fatto che una volta tanto siamo fuori da questi scandali, ma di certo non ci fa una bella figura il calcio. Ancor di più non fa una bella figura il Brasile. Di male in peggio, dunque. Un Mondiale che sta già facendo discutere per i problemi organizzativi, tra strutture inadeguate e pezzi di stadi che crollano. I tentativi di combine mancavano ancora. Sono arrivati puntuali come un orologio svizzero. Anzi, brasiliano.