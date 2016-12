12 luglio 2014 "Robben figlio di p...": cacciato ex calciatore opinionista di una tv svizzera Julio Hernan Rossi ha superato il limite in un commento sul suo profilo Facebook. Sono poi arrivate le scuse, che non gli hanno evitato il licenziamento Tweet google 0 Invia ad un amico

10:26 - Non gli sono andate giù le dichiarazioni post Argentina-Olanda di Arjen Robben, che sperava che a vincere il Mondiale fosse la Germania, così Julio Hernan Rossi, ex calciatore argentino e ora stimato commentatore televisivo, ha perso la trebisonda è ha duramente insultato sul suo profilo Facebook l'attaccante del Bayern Monaco, rivolgendogli insulti gratuiti "Robben figlio di p...." e Robben bastardo di m...". La RSI, la televisione per cui lavorava, lo ha prontamente licenziato, nonostante le scuse pubbliche dell'ex attaccante di Lugano e Basilea.

Questo il commento di Rossi che gli è costato il posto: "Caro Robben, hai disputato un ottimo Mondiale, sei apparso in grande forma e tecnicamente perfetto, ma hai PERSO, e ora ti devi preparare nel miglior modo possibile per l'inutile partita di sabato contro i nostri fratelli brasiliani. Tu, in qualità di calciatore professionista ed esempio per molti bambini, non dovresti sfogare la tua delusione e la tua rabbia nelle interviste dopo partita, auspicando la vittoria della Germania domenica. Dovresti accettare le sconfitte come celebri le vittorie. Avresti fatto meglio a usare le tue energie per cercare di capire come mai l'Olanda non ha MAI vinto una Coppa del Mondo. Gli argentini che amano il calcio, come me, una risposta forse ce l'hanno: perché siete una massa di figli di p****** come il vostro Robben, un bastardo di m****, tornate da quella buona donna che ha partorito voi, Van Gal e tutto il vostro gruppo, che sembra l'equipaggio di EasyJet. Robben stai zitto, gioca la tua partita sabato e vattene in vacanza. Con tutto il mio rispetto, Julio Hernan Rossi".