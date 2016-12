"Balo staccato dal gruppo e Cassano era scatenato"

10:22 - Spuntano nuovi retroscena sul soggiorno dell'Italia al Portobello Safari Resort di Mangaratiba, in Brasile. Il nostro inviato Pepe Ferrario ha incontrato il padrone del centro, che non ha nascosto una certa perplessità sul comportamento dei giocatori: "La sensazione di tutti è che mancasse lo spirito che deve accompagnare la preparazione di una Coppa del Mondo - ci dice -. Ad esempio non era forse necessario che le famiglie fossero qui...". Come dire che il clima, evidentemente, era un po' troppo rilassato, troppo da vacanza.

Non solo, però, perché anche l'unità del gruppo, di cui tanto si era parlato nei giorni che avevano preceduto il Mondiale, non è sembrata poi così evidente. Al contrario "Balotelli era al di fuori del gruppo. Lo vedevo anche qui in villaggio staccato dalla squadra e con lui anche Cassano". Proprio Cassano ha destato le perplessità maggiori nel padrone del Portobello: "E' scatenato, è uno che non ci sta come testa... Un giorno una ragazza è andata nella sua stanza per fare le pulizie e lui ha cominciato a sgridarla ad alta voce...". Il comportamento dei senatori invece com'è stato? "Loro sono stati simpatici con noi, soprattutto Buffon, che era sereno e mi sembrava uno dei più pronti per il Mondiale..."