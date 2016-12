5 maggio 2014 Juventus Stadium, è qui la festa Prima della gara scudetto con l'Atalanta i giocatori hanno salutato i tifosi, sugli spalti campeggiava ovunque il numero 32 Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:31 - Grande festa allo Juventus Stadium per la conquista del terzo scudetto consecutivo: prima della gara con l'Atalanta i giocatori bianconeri hanno sfilato in mezzo al campo per salutare i propri tifosi, che li hanno letteralmente sommersi di applausi. Sugli spalti dello Juventus Stadium campeggiava ovunque il numero 32