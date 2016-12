Juventus, Conte: "Non so se resto, faremo attente valutazioni"

13:19 - La Juventus non fa in tempo a godersi la festa scudetto che Antonio Conte mette tutti in ansia: "Ho sempre detto che a bocce ferme avremmo fatto delle attente valutazioni con il presidente e Marotta. Arrivo da tre anni molto dispendiosi. Quello che abbiamo fatto in Italia non è migliorabile e ritengo che in Europa il percorso sia stato ottimo. Se rimango? Non posso assicurare nulla, si vedrà. Valuterò con la società nell'interesse della Juve".

"Penso che storico sia la definizione più attinente per questo scudetto - spiega Conte -. Abbiamo vinto tre scudetti e due supercoppe, facendo se non sbaglio 267 punti totali. La Juventus in questi tre anni non avrebbe potuto fare di più". Le domande sul suo futuro diventano incalzanti e il tecnico pugliese non riesce a nascondersi: "Abbiamo sempre detto che a bocce ferme parleremo con la società. Servono delle attente valutazioni. Sono stati tre anni dispendiosi e intensi, devo ringraziare i ragazzi per quello che hanno fatto. Le persone a me care sanno cosa ho dato in questo periodo...".

L'Europa non sembra lo stimolo decisivo: "Leggo e sento analisi un po' superficiali su questa cosa. Siamo usciti in semifinale e sembra un disastro... La Juve non può fare più di così. Poi se verrà qualcuno e riuscirà a farlo, beh, a quel punto avrà il mio applauso. In Champions, come ha detto Buffon, valiamo un ottavo di finale, o un quarto se il sorteggio è positivo. In Europa League valiamo una semifinale, al massimo una finale. Le cose non cambieranno l'anno prossimo, ma nemmeno fra due o tre anni. Competere a certi livelli è difficile". "Non è neanche una questione di rinforzi - spiega l'allenatore - Mi siederò al tavolo con Marotta e Agnelli. Alla famiglia del presidente mi lega anche un sentimento d'amicizia. Decideremo il da farsi per il bene esclusivo della Juve, ma al momento non posso assicurare nessuno".