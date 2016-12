4 maggio 2014 Juve, Tevez-Llorente nel nome del gol

20:42 - Terzo anno dell’era Conte e terzo scudetto. Ma se sui primi due titoli fu indelebile il marchio del centrocampo (con Vidal, Pirlo, Marchisio e poi Pogba autentici mattatori e molto incisivi anche dal punto di vista realizzativo), in questa stagione è cambiato tutto. La differenza l’hanno fatta Carlos Tevez e Fernando Llorente: 19 reti per l’Apache e 15 per il Re Leone, numeri che alla Juve non si vedevano dai tempi di Del Piero-Trezeguet.

Capolavoro di mercato – Gol a prezzi stracciati quelli firmati dalla nuova coppia bianconera, 9 milioni di euro più bonus (fino a un massimo di 6) per l’ex Manchester City strappato al Milan in estate, mentre Llorente è arrivato a costo zero dall’Athletic Bilbao. Un capolavoro firmato Beppe Marotta e Fabio Paratici, una coppia che, dopo il primo anno di ambientamento con Del Neri in panchina, è riuscita a riportare la Vecchia Signora ai vertici del calcio italiano, anzi al vertice, con operazioni oculate e a volte geniali (Vidal, Pirlo, Pogba ecc.).



Rivoluzione Juve – A guardarli bene, Carlos e Nando, sembrano il diavolo e l’acquasanta: uno basso, esplosivo e bruttino, l’altro alto, elegante e bello come il sole. Come spesso capita, gli opposti si attraggono, o comunque si completano, e infatti la loro intesa in campo ha “costretto” Conte a cambiare una Juve già vincente: con lo spagnolo i bianconeri hanno guadagnato almeno 20 metri di campo in verticale e hanno trovato un punto di riferimento al quale appoggiarsi nei rari momenti in cui, fisiologicamente, abbassano il ritmo. Tevez è stato inserito in un sistema di gioco per lui perfetto ed è la seconda punta ideale per giocare con l’ex Bilbao, veloce, tecnico, potentissimo e letale nelle triangolazioni.



Del Piero-Trezeguet – i tifosi bianconeri più giovani guardano la nuova coppia gol e non possono fare a meno di pensare a Del Piero e Trezeguet, 41 gol in due nel 2007/08. I punti di contatto, in effetti, sono molti, ma anche le differenze: il francese e lo spagnolo sono due specialisti del colpo di testa, giocano moltissimo sulle triangolazioni e non tirano quasi mai da fuori area, Llorente è però un attaccante più moderno, molto più portato al sacrificio in fase difensiva, ma meno talentuoso nei 16 metri. Ancora più marcate le differenze tra l’ex numero 10 e quello attuale: Del Piero e Tevez sono, ognuno a modo suo, due trascinatori, entrambi seconde punte pure formidabili nel creare superiorità numerica in attacco, ma l’argentino è un concentrato di muscoli, esplosività e grinta, mentre Pinturicchio è più tecnico, talentuoso e mortifero sui calci piazzati.



Sivori-Charles – I tifosi bianconeri un po’ più maturi, invece, guardano la nuova coppia gol e ricordano quella formata da John Charles e Omar Sivori. Il gallese e l’argentino poi naturalizzato italiano, in effetti, avevano caratteristiche simili ai nuovi attaccanti di Conte: Long John, 188 centimetri, ed El Cabezon, solamente 163 cm, giocarono insieme cinque stagioni, dal 1957 al 1962, vincendo tre scudetti e due Coppe Italia e segnando 234 gol in due (129 l’oriundo, 105 il gallese) in 341 partite. “Faccia d’angelo” Cherles era imbattibile (come Llorente) di testa, Sivori aveva piedi fatati e scatto bruciante. Il paragone, però, può essere esteso anche al temperamento, della serie: il buono e il cattivo. Tevez è cresciuto nel barrio di Fuerte Apache, dove miseria, degrado e delinquenza s’intrecciano ed è abituato a sgomitare per farsi rispettare nella vita come in campo, proprio come Sivori, che giocava coi calzettoni abbassati e irrideva gli avversari a colpi di tunnel. Llorente, invece, ha la faccia del ragazzo educato e gentile, ma che sa bene come fare male alle difese avversarie, esattamente come Charles.



Sivori e Charles riuscirono a segnare 50 gol in due in una stagione, Del Piero e Trezeguet si fermarono a 41, dove possono arrivare Tevez e Llorente dopo un anno di esperienza l’uno al fianco dell’altro? I tifosi bianconeri, giovani o maturi che siano, possono sognare.