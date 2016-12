5 maggio 2014 Juve, guerra di striscioni tra i tifosi:

"Guerra" di tifo nelle curve dello Stadium nel giorno della festa scudetto

23:07 - Bel gesto dei tifosi della Juve, che vincono il loro personale titolo del tifo: dopo pochi minuti dall'inizio della partita scudetto con l'Atalanta, i supporter bianconeri hanno esposto uno striscione con scritto: "Onore ai caduti di Superga". Dopo le polemiche per gli striscioni beceri apparsi durante il derby della Mole, un bel modo di spegnere ogni tensione e dare il giusto tributo al Grande Torino, che ha scritto una pagina fondamentale della storia del nostro calcio.



Poco sopra lo striscione che onorava i caduti di Superga, però, ne è apparso un altro, di tutt'altro tono: "La morte come il rispetto sono uguali per tutti, l'onore solo per i caduti bianconeri". Evidentemente c'è una parte del tifo organizzato bianconero (probabilmente una minoranza) che non rinuncia all'ignoranza neanche in un giorno di festa.