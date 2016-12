Juve, Del Piero: "Complimenti ragazzi, la Storia continua..."

23:48 - Alessandro Del Piero, 19 anni in bianconero, si congratula con la 'sua' Juventus per lo scudetto. "Complimenti ragazzi, la Storia continua... // Ale". Questo il tweet per celebrare il terzo tricolore consecutivo dell'era Conte. Messaggio poi ribadito in inglese e chiuso con un emblematico "#OneLove".

Complimenti ragazzi, la Storia continua... // Ale Well done boys, the story continues… #OneLove @JuventusFC

— Alessandro Del Piero (@delpieroale) 5 Maggio 2014