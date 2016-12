Juve, Agnelli: "Non metteremo la terza stella, gli scudetti sono 32"

10:26 - Sulla maglia della Juventus, nella prossima stagione e chissà per quanti anni ancora, non ci sarà la terza stella. A spiegarne il motivo, il giorno dopo la conquista dello scudetto, è il presidente Andrea Agnelli: "Per noi gli scudetti sono 32, anche se la contabilità della Figc dice 30. Metteremo la terza stella solo quando qualcun altro arriverà a mettere la seconda, per rimarcare il distacco tra noi e gli altri".

Il presidente bianconero, intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'Unesco Cup 2014 - ovvero il match tra le vecchie glorie di Juve e Real Madrid (2 giugno, ore 18:30) - esprime tutta la propria soddisfazione per lo scudetto appena conquistato: "Trovare gli aggettivi per descrivere quello che è stato fatto è estremamente difficile, abbiamo scritto una pagina incredibile nella storia della Juventus. Il merito va soprattutto a Conte e ai ragazzi".



Agnelli torna anche sulla recente eliminazione dall'Europa League: "Ho sentito parlare di fallimento europeo, è chiaro che l'obiettivo nostro è quello di vincere le competizioni a cui partecipiamo, ma sappiamo che è difficile primeggiare tra circa 100 squadre che partecipano alle competizioni europee ogni anno. E' stato iniziato un percorso di crescita, lo scorso anno siamo arrivati ai quarti in Champions, quest'anno in semifinale di Europa League, ogni giorno lavoreremo per migliorarci".