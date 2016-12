4 maggio 2014 Juve, 30esimo scudetto: è stata una cavalcata trionfale Un cammino perfetto quello dei bianconeri verso la terza stella, la squadra di Conte ha battuto tutti i record. Giornata per giornata vediamo com'è andata Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

20:41 - La Juve conquista la terza stella e questa volta non ci sono dubbi. I bianconeri hanno dominato il campionato dalla prima giornata, ottenendo numeri strepitosi, mai visti nella storia bianconera e forse neanche in Serie A. 31 vittorie in 36 partite (record), miglior attacco con 75 gol segnati, 96 punti fatti con la possibilità di arrivare addirittura a 102 (il record in A è dell'Inter di Mancini nel post-calciopoli, 97 punti) e soprattutto terzo scudetto di fila. Non accadeva da oltre ottant'anni, dalla storica Juve del Quinquiennio che ne vinse cinque di fila. Un'impresa che con Conte alla guida sembra possibile anche per questa Juve.